EY вклала 1,4 мільярда доларів у штучний інтелект і запускає консалтингову платформу

Великий бізнес покладає великі надії на штучний інтелект та готовий інвестувати в нього великі гроші. Деякі продукти на базі нової технології вже виходять у світ.

Консалтинговий гігант EY повідомив про те, що вклав 1,4 мільярда у штучний інтелект. На думку босів компанії, це дозволить не втратити свої позиції у боротьбі з конкурентами та закладе фундамент для швидкого зростання у майбутньому.

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Фірма також повідомила про те, що запускає платформу на базі нової технології. Компанія пропонує рішення для бізнесу на основі штучного інтелекту. EY поки що стала останньою великою консалтинговою компанією, яка зробила головну ставку на технологію штучного інтелекту.

Платформа EY.ai вже містить версії основних продуктів фірми. Наприклад, продукт з управління даними, яким вже користуються 60 тисяч клієнтів. Завдяки партнерству з Microsoft компанія отримала ранній доступ до можливостей Azure OpenAI: GPT-3 і GPT-4. Для того, щоб отримати від технології максимум, EY також співпрацює з Dell, SAP і Thomson Reuters.

У компанії повідомляють, що планують навчати своїх працівників новій технології та випустити модель для магістрів права – LLM. LLM є основною програмою для машинного навчання, яке лежить в основі систем штучного інтелекту.