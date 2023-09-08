24 Канал поспілкувався з бухгалтером та експертом з ведення ФОПів, аби дізнатись, як перевірити, чи платіж зі сплати податків зараховано та, що робити, якщо він не пройшов.

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Навіщо ФОПам контролювати зарахування платежів

Як розповів бухгалтер та податковий консультант Михайло Смокович, більшість проблем підприємців з податковою виникають саме тому, що ФОПи не контролюють зарахування сплати податків та ЄСВ.

Михайло Смокович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Коли ФОПи не контролюють зарахування податкових платежів, одразу виникають проблеми. На практиці я стикався з багатьма факторами, внаслідок яких платіж не зараховувався потрібному адресату. Аби згодом не мати неприємних наслідків та не розбиратися в причинах негараздів, перевірка зарахування платежів повинна стати обов'язковою частиною "податкової" частини життя підприємця.

Чому недостатньо просто заплатити податок? Проблема – у механічних помилках, які часто допускають люди. Наприклад:

неправильно вказаний ІПН;

помилка касира у даних платежу;

неправильні реквізити (поширена помилка – старі реквізити);

платіж пішов в іншу податкову службу;

сплата податків за іншого підприємця, внаслідок чого податкова зарахувала платіж самому платнику.

Важливо! Відсутність контролю зарахування сплати податку може призвести до штрафів, а згодом – зняття з Єдиного податку без попередження підприємця.

Як перевірити зарахування платежу

Перевіряти зарахування податкових платежів потрібно в Електронному кабінеті платника. Подивитися наявність переплати чи заборгованості можна і в "Дії", проте там обмежений функціонал та відсутня детальна інформація щодо платежів та повна історія руху грошей по рахунках в податковій.

Алгоритм перевірки історії платежів:

Заходимо в Електронний кабінет; Зліва обираємо розділ "Стан розрахунків з бюджетом"; Перевіряємо поля з кодом платежу 18050400 (Єдиний податок) та 71040000 (ЄСВ).

Клікнувши на поле з вказаним кодом платежу, можна отримати детальну інформацію про нарахування податків та суму операції. Код зарахування сплати Єдиного податку – 101.

Зверніть увагу! Податковий борг може враховуватися із врахуванням майбутніх податкових нарахувань, тобто наперед. Поле "Надміру сплачені суми" – це по суті баланс податкового рахунку. Підприємцям варто слідкувати, аби він був позитивним та не виникало податкового боргу.

Експерт також наголосив – зарахування платежів та оновлення інформації у системі не відбувається в один момент, тому перевірку платежів варто робити через кілька днів.

На повне оновлення інформації в системи є 3 робочі дні. Тому варто користуватися таким алгоритмом: заплатили податки – зачекали кілька днів – перевірили зарахування грошей та податковий борг. Якщо через вказаний час платіж не зарахований, тоді потрібно діяти,

– радить Смокович.

Що робити, якщо платіж не зарахований

Перший крок – перевірити реквізити та всі дані платежу. Якщо з ними все гаразд, тоді потрібно подзвонити у податкову та отримати консультацію щодо подальших кроків. Як правило, йдеться про написання заяви на зарахування коштів, перерахування коштів з одного рахунку на інший тощо.

"Чого точно не потрібно робити – це ігнорувати проблему чи відкладати її рішення "до нових віників". Усі алгоритми відпрацьовані, у податковій службі готові підказати рішення та допомогти підприємцям. Бездіяльність призведе лише до виникнення нових проблем, розв'язати які буде складніше з кожною ітерацією. Відповідальність за контроль над податковим рахунком лежить на ФОПах, тому не варто створювати собі проблеми на рівному місці", – підсумував Смокович.