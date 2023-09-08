24 Канал пообщался с бухгалтером и экспертом по ведению ФЛП, чтобы узнать, как проверить, зачислены ли платеж по уплате налогов и что делать, если он не прошел.

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Зачем ФЛПам контролировать зачисление платежей

Как рассказал бухгалтер и налоговый консультант Михаил Смокович, большинство проблем предпринимателей с налоговой возникают именно потому, что ФЛПы не контролируют зачисление налогов и ЕСВ.

Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов Когда ФЛП не контролирует зачисление налоговых платежей, сразу возникают проблемы. На практике я сталкивался со многими факторами, в результате которых платеж не засчитывался нужному адресату. Чтобы впоследствии не иметь неприятных последствий и не разбираться в причинах бед, проверка зачисления платежей должна стать обязательной частью "налоговой" части жизни предпринимателя.

Почему недостаточно просто уплатить налог? Проблема – в механических ошибках, часто допускаемых людьми. К примеру:

неправильно указанный ИНН;

ошибка кассира в данных платежа;

неправильные реквизиты (распространенная ошибка – старые реквизиты);

платеж пошел на другую налоговую службу;

уплата налогов за другого предпринимателя, в результате чего налоговая засчитала платеж самому плательщику.

Важно! Отсутствие контроля зачисления уплаты налога может привести к штрафам, а впоследствии снятию с Единого налога без предупреждения предпринимателя.

Как проверить зачисление платежа

Проверять зачисление налоговых платежей следует в Электронном кабинете плательщика. Посмотреть наличие переплаты или задолженности можно и в "Дие", однако там ограничен функционал и отсутствует подробная информация о платежах и полная история движения денег по счетам в налоговой.

Алгоритм проверки истории платежей:

Заходим в электронный кабинет; Слева выбираем раздел "Состояние расчетов с бюджетом"; Проверяем поля с кодом платежа 18050400 (Единый налог) и 71040000 (ЕСВ).

Кликнув на поле с указанным кодом платежа, можно получить подробную информацию о начислении налогов и сумме сделки. Код зачисления уплаты Единого налога – 101.

Обратите внимание! Налоговый долг может учитываться с учетом будущих налоговых начислений, то есть наперед. Поле "Чрезмерно уплаченные суммы" – это, по сути, баланс налогового счета. Предпринимателям следует следить за тем, чтобы он был положительным и не возникало налогового долга.

Эксперт также подчеркнул – зачисление платежей и обновление информации в системе не происходит в один момент, поэтому проверку платежей следует производить через несколько дней.

На полное обновление информации у системы есть 3 рабочих дня. Поэтому следует пользоваться таким алгоритмом: заплатили налоги – подождали несколько дней – проверили зачисление денег и налоговый долг. Если через указанное время платеж не засчитан, тогда нужно действовать,

– советует Смокович.

Что делать, если платеж не засчитан

Первый шаг – проверить реквизиты и все данные платежа. Если с ними все хорошо, тогда нужно позвонить в налоговую и получить консультацию по дальнейшим шагам. Как правило, речь идет о написании заявления на зачисление средств, перечислении средств с одного счета на другой.

"Чего точно не нужно делать – это игнорировать проблему или откладывать ее решение "в долгий ящик". Все алгоритмы отработаны, в налоговой службе готовы подсказать решения и помочь предпринимателям. Бездействие приведет только к возникновению новых проблем, решить которые будет сложнее с каждой итерацией. Ответственность за контроль над налоговым счетом лежит на ФЛПах, поэтому не стоит создавать себе проблемы на ровном месте", – подытожил Смокович.