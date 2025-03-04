Податкова роз'яснила щодо нових форм фіскальних чеків

Фіскальні чеки в Україні відображали лише ті реквізити, які наявні у платника під час здійснення певного розрахунку. Однак вони набудуть нової форми.

Що зміниться у фіскальних чеках

Означення рядка, де прописувалася "решта" з указанням суми повернених покупцю коштів при готівковому розрахунку відтепер не є обов'язковим складником у фіскальному чекові. Однак такий варіант допустимий тоді, якщо решта при операції не видавалася, передає 24 Канал із посиланням на Державну податкову службу.

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Зазвичай у касовому чеку можна побачити лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку. Додатково можуть не прописуватися наступні елементи:

ІПН платника ПДВ – якщо платник не зареєстрований платником ПДВ,

УКТЗЕД – якщо товар не підакцизний,

реквізит марки акцизного податку – якщо товар не маркований,

рядки 12 - 17 – якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані,

ставки податків – якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.

Зверніть увагу! Із березня за використання застарілих форм фіскальних чеків передбачений штраф.