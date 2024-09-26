В Україні скоротилася кількість нових ФОПів

Станом на початок літа в Україні зменшилася кількість нових зареєстрованих ФОПів. Загальна кількість зменшилася на третину у порівнянні з аналогічним періодом у 2023 році.

Як зменшилася кількість ФОПів

У дослідженні YouControl.Market йдеться про те, що попри те, що влітку жінки в Україні відкрили рекордну кількість ФОПів за останні 4 роки, загальна кількість фізичних осіб-підприємців менша ніж у 2023 та 2021 роках.

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Зверніть увагу! За літо цього року в Україні було зареєстровано близько 73,6 тисячі нових ФОПів. Втім це 19,8% менше, ніж влітку минулого року та на 5% менше, аніж у 2021 році.

Кількість припинених ФОПів у 2024 році, а це 48 тисяч, знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком – 52,9 тисячі.

У порівняні із 2021 роком – це 42,6 тисячі – кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.

Виявлений факт зменшення кількості реєстрацій підтверджує наші попередні висновки про те, що високий рівень реєстрації юридичних осіб та ФОП у 2023 році мав природу "відкладеного попиту" на послуги з державної реєстрації компаній, що було більш складною задачею у перший рік повномасштабної війни,

– зауважив фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

Він додає, що наразі відбувся не так спад рівня реєстрацій, як повернення на більш звичні, "природні" темпи реєстрацій бізнесу в Україні.