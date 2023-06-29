Навігація від Waze: Google скорочує підрозділ

Компанія Google вирішила скоротити кількість місць у підрозділі Waze. Гігант хоче більше заробляти на рекламі у додатку.

Підрозділ Google Waze, який займається навігаційними сервісами, незабаром зазнає трансформацій. Зокрема, команда цього підрозділу стане меншою.

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Чому Google скорочує штат Waze

Як пояснили менеджери гіганта, під скорочення потраплять ті, хто займався монетизацією додатка. Компанія хоче перейти на свою технологію, тому частині людей просто повідомлять про скорочення.

Ми розпочали перехід рекламної системи Waze на технологію Google Ads. У рамках цього оновлення ми скоротили кількість ролей, зосереджених на монетизації реклами Waze,

– сказали у Google.

Скільки саме людей потраплять під скорочення – наразі не повідомляється. Раніше стало відомо, що Google хотів об'єднати Waze і Google Maps та зробити їх частиною одного підрозділу компанії – Google Geo.