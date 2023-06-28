Нова пропозиція від Airbnb

Згідно з пропозицією від американської компанії, люди можуть абсолютно безплатно прожити день у будинку мрії Барбі, яка є головою героїнею однойменного фільму від режисерки Грети Гервіг. Йдеться про Malibu DreamHouse.

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Додають, що це частина маркетингової кампанії, яка присвячена до виходу нового фільму. Цей будинок можна буде спробувати забронювати з 17 липня. В Airbnb попереджають, що там відсутні кухня, телевізор, шампунь та фен.

Нова цікава пропозиція від Airbnb / Скриншот з Airbnb

Водночас компанія наголошує, що йдеться не про конкурс. Тобто люди мають продумати усі інші нюанси своєї подорожі. Зокрема, вони будуть відповідальні за подорож до та з Маямі.