Фонд блаженного священномученика Климентія Шептицького, створив програму для підтримки українських жінок. У її рамках передбачені виплати розміром до 90 тисяч гривень.

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Хто може подати заявку на допомогу

Головна мета програми – допомогти українським жінкам, яких вдалося врятувати з полону російських окупантів. Звільнені українки можуть подавати заявки на одноразові фінансові виплати, а також поїхати у відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі.

Подати заявку можна за посиланням. Термін – до 30 серпня або до закінчення відведених на це коштів.

Також повідомляється, що заявки на відпочинково-реабілітаційні поїздки будуть приймати лише до 15 липня.