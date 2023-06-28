Новое предложение от Airbnb

Согласно предложению от американской компании, люди могут абсолютно бесплатно прожить день в доме мечты Барби, являющейся главой героиней одноименного фильма от режиссера Греты Гервиг. Речь идет о Malibu DreamHouse.

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Добавляют, что это часть рекламной кампании, которая посвящена выходу нового фильма. Этот дом можно будет попытаться забронировать с 17 июля. Airbnb предупреждают, что там отсутствуют кухня, телевизор, шампунь и фен.

Новое интересное предложение от Airbnb / Скриншот из Airbnb

В то же время компания отмечает, что речь идет не о конкурсе. То есть, люди должны продумать все другие нюансы своего путешествия. В частности, они будут ответственны за путешествие в и из Майами.