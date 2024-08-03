В Україні з'явилася нова професія: як це допоможе у підготовці демінерів

Україні доведеться докласти багато зусиль, аби розмінувати звільнені території. Аби спростити підготовку потрібних фахівців, в Україні запровадили нову професію.

Нова професія

В Україні затверджено новий професійний стандарт – демінер. Відповідне рішення прийняло Національне агентство кваліфікацій.

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Раніше для цієї професії не існувало єдиного професійного стандарту. Відтак, уніфіковано готувати відповідних фахівців було вкрай складно. Натомість завдяки новому стандарту є можливість створити єдині правила навчання.

В перспективі це дозволить залучити ветеранів до гуманітарного розмінування, а також полегшить процес їх інтеграції в українській та міжнародній сфері. Кваліфікація, отримана в Україні, буде визнаватися і на міжнародному рівні.

Які наступні кроки

Тепер у правове поле введуть нові вимоги. Професії присвоять код та впорядкують порядок оплати праці. Також триває робота над розробкою професійного стандарту для підготовки дипломованих демінерів.

Попередній стандарт передбачає п'ять рівнів підготовки. Йдеться як про базового та нетехнічного до розмінування будівель та територій.