Перша закупівля українських безпілотників

Отже, це стане першою закупівлею державою українських безпілотників через Prozorro. Зокрема, супертехнологічних FPV-дронів, що використовують машинний зір для точнішого наведення на ціль.

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Як зазначає Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, машинний зір – це технологія, при якій пілот визначає ціль, наводить на неї безпілотник, і дрон проводить атаку, навіть якщо сигнал відсутній. Це означає, що навіть якщо оператор втратить зв’язок із дроном, він все ще може виконати завдання самостійно.

Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Всю чутливу інформацію, звісно, приховано. Виробники, подавайте свої дрони на торги й підсилюйте захисників своїми розробками.

Завдяки конкуренції, держава зможе купувати товари за найвигіднішою ціною, а для українських виробників це відкриє можливість збільшити прибутки та розширити бізнес.