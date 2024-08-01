Перша закупівля українських безпілотників
Отже, це стане першою закупівлею державою українських безпілотників через Prozorro. Зокрема, супертехнологічних FPV-дронів, що використовують машинний зір для точнішого наведення на ціль.
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Як зазначає Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, машинний зір – це технологія, при якій пілот визначає ціль, наводить на неї безпілотник, і дрон проводить атаку, навіть якщо сигнал відсутній. Це означає, що навіть якщо оператор втратить зв’язок із дроном, він все ще може виконати завдання самостійно.
Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Всю чутливу інформацію, звісно, приховано. Виробники, подавайте свої дрони на торги й підсилюйте захисників своїми розробками.
Завдяки конкуренції, держава зможе купувати товари за найвигіднішою ціною, а для українських виробників це відкриє можливість збільшити прибутки та розширити бізнес.