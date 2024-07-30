Чек – це ще не все

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, те, що продавець видає покупцеві фіскальний чек ще не означає, що він працює повністю законно.

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Це означає лише, що продавець сплатив єдиний податок 5%. А обороти такого бізнесу можуть складати сотні мільйонів гривень. Більшість продавців працюють на спрощеній системі оподаткування,

– сказав він.

Що стосується великих торгових мереж, то він вважає, що вони менше зловживають сплатою податків. Та попри те, що митні платежі можна сплатити швидко та онлайн, дехто маніпулює ціною товару.

Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити,

– додав міністр.

До спротиву у Верховній Раді готові

Марченко переконаний, що депутати чинитимуть спротив по кожному пункту підвищення податків, але в нього є багато аргументів. Один з них – посилки. За його словами, у 2023 році в Україну надійшло 51,5 мільйона міжнародних відправлень, однак товарів, які були в них, може бути значно більше.

Як приклад він навів ціну iPhone, яка інколи нижча, ніж в країні виробництва. На його думку, це спровоковано несплатою податків.