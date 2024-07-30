Чек – это еще не все

По словам министра финансов Сергея Марченко, то, что продавец выдает покупателю фискальный чек еще не означает, что он работает полностью законно.

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Это означает лишь, что продавец уплатил единый налог 5%. А обороты такого бизнеса могут составлять сотни миллионов гривен. Большинство продавцов работают на упрощенной системе налогообложения,

– сказал он.

Что касается крупных торговых сетей, то он считает, что они меньше злоупотребляют уплатой налогов. И несмотря на то, что таможенные платежи можно оплатить быстро и онлайн, некоторые манипулирует ценой товара.

Но у нас, как правило, даже если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро, чтобы вообще не платить налоги. Я уже не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем нужным закрыть,

– добавил министр.

К сопротивлению в Верховной Раде готовы

Марченко убежден, что депутаты будут сопротивляться по каждому пункту повышения налогов, но у него есть много аргументов. Один из них – посылки. По его словам, в 2023 году в Украину поступило 51,5 миллиона международных отправлений, однако товаров, которые были в них, может быть значительно больше.

В качестве примера он привел цену iPhone, которая иногда ниже, чем в стране производства. По его мнению, это спровоцировано неуплатой налогов.