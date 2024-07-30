Утримання податків із зарплати

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, нині переважно лише державний сектор виплачує "білі" зарплати з офіційним утриманням податків. Тим часом як частина громадян взагалі не сплачує ПДФО, військовий збір та ЄСВ, а надає перевагу оптимізації через мінімальні зарплати або через ФОПів.

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Таким чином, на думку міністра, підвищення ставки військового збору з зарплат українців з 1,5% до 5%, а також його поширення на юридичних осіб (1% від обороту) та на окремі операції фізичних осіб (з 5 до 30%) – є справедливим заходом під час війни для фінансування Сил оборони.

Сергій Марченко Міністр фінансів України У нас з офіційно влаштованих 70% – це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором – правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил.

У випадку з військовим збором, за словами Марченка, уряд прив'язується до доходів громадян, частину з яких вони мають сплатити у вигляді податків.

Наша задача – забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки,

– пояснив міністр.

Нагадаємо! Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає збільшення податків на 140 мільярдів гривень. Це буде досягнуто через перегляд військового збору, акцизів та впровадження інших заходів.