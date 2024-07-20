Чи вдасться наповнити український бюджет

Під час розмови з 24 Каналом експерт Олег Пендзин розповів, що відповідно до нового законопроєкту Уряд планує залучити до бюджету десь 140 мільярдів гривень. Хоч за словами експерта, загалом бюджет потребує пів трильйона гривень.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Ці 140 мільярдів вдасться зібрати шляхом акцизів на пальне, тютюн та алкоголь, крім того, є ще воєнний збір, податки на продаж автомобілів та нерухомості.

Водночас різницю хочуть отримати коштом збільшення запозичень у вигляді облігації внутрішньої державної позиції. Але експерт не вважає, що це вдасться.

Уряду доведеться все-таки повернутися до двох непопулярних речей: збільшення податку на додану вартість та економічне бронювання,

– каже Пендзин.

Нагадуємо! До основних положень нового законопроєкту входять митні вимоги, встановлення вартісних меж для безмитного ввезення товарів громадянами у ручній поклажі та супроводжуваному багажі. Крім того, підвищення військового збору до 5% для ФОПів І, ІІ та IV груп, а для ФОП ІІІ групи та юридичних осіб – 1%. Набуття права власності на легкові автомобілі – 15% від вартості, продаж нерухомого майна – 5% від доходу тощо.

Що може вивести український бізнес з тіні

Пендзин наголошує, що Україні потрібне економічне бронювання, адже воно дасть теоретичну можливість вивести частину економіки з тіні.

Дивіться, в чому є основна проблема. Ті всі податки, про які ми зараз з вами говоримо, це податки не на бізнес, а на нас з вами. Тому що акцизи, воєнний збір тощо, платить саме кінцевий споживач у результаті, тобто населення,

– каже пан Олег.

Він додає, що на сьогодні й так реальні доходи українців падають. А тому треба шукати спроби витягти на світло саме той бізнес, який не сплачує жодної копійки податків. І рішення лише одне – економічне бронювання.