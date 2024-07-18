Які податки в Україні можуть зрости

Як стало відомо, уряд готує новий законопроєкт про підвищення податків, що призведе до збільшення бюджетних надходжень на 140 мільйонів гривень. Серед основних змін варто відзначити збільшення військового збору з 1,5% до 5% та введення податку на газовані напої.

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Також головні зміни податків, які пропонує Кабмін є наступними: