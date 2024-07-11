Які зміни чекають на бізнес

НБУ дозволив українському бізнесу відшкодовувати деякі витрати нерезидентів. Йдеться про тих, хто отримав збитки через участь у наданні зовнішнього кредиту позичальнику України.

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При цьому, гарантом, страховиком чи поручителем цієї операції можуть бути:

іноземне експортно-кредитне агентство;

іноземна держава міжнародна фінансова організація (МФО).

Що ще дозволив НБУ:

Переказ грошей у іноземні компанії для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України. Операція можлива, якщо до акціонерів установи входить іноземна держава.

Переказ коштів резидентами, відповідно до наданих гарантій чи порук. За умови, що ці операції забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами або позиками.

Покупку іноземної валюти резидентами-постачальниками для її резервування за кредитним договором з МФО.

Також НБУ вніс певні зміни до травневого пакета лібералізації. Завдяки цьому, було дозволено робити планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом.

Зверніть увагу! Вказані зміни набирають чинності з 11 липня