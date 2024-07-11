Які зміни чекають на бізнес
НБУ дозволив українському бізнесу відшкодовувати деякі витрати нерезидентів. Йдеться про тих, хто отримав збитки через участь у наданні зовнішнього кредиту позичальнику України.
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При цьому, гарантом, страховиком чи поручителем цієї операції можуть бути:
- іноземне експортно-кредитне агентство;
- іноземна держава міжнародна фінансова організація (МФО).
Що ще дозволив НБУ:
- Переказ грошей у іноземні компанії для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України. Операція можлива, якщо до акціонерів установи входить іноземна держава.
- Переказ коштів резидентами, відповідно до наданих гарантій чи порук. За умови, що ці операції забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами або позиками.
- Покупку іноземної валюти резидентами-постачальниками для її резервування за кредитним договором з МФО.
Також НБУ вніс певні зміни до травневого пакета лібералізації. Завдяки цьому, було дозволено робити планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом.