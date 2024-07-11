Какие изменения ждут бизнес
НБУ разрешил украинскому бизнесу возмещать некоторые расходы нерезидентов. Речь идет о тех, кто получил убытки из-за участия в предоставлении внешнего кредита заемщику Украины.
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При этом, гарантом, страховщиком или поручителем этой операции могут быть:
- иностранное экспортно-кредитное агентство;
- иностранное государство международная финансовая организация (МФО).
Что еще разрешил НБУ:
- Перевод денег в иностранные компании для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающих покрытие военных рисков на территории Украины. Операция возможна, если в акционеры учреждения входит иностранное государство.
- Перевод средств резидентами, в соответствии с предоставленными гарантиями или поручительствами. При условии, что эти операции обеспечивают выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам или займам.
- Покупку иностранной валюты резидентами-поставщиками для ее резервирования по кредитному договору с МФО.
Также НБУ внес определенные изменения в майский пакет либерализации. Благодаря этому, было разрешено делать плановые процентные платежи по внешнему корпоративному долгу.