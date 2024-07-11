Имеют ли инвалиды 3 группы льготы на коммунальные услуги
Лица с такой группой инвалидности имеют право на оборудование различными приспособлениями жилья, где они проживают.
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А вот дети, которые относятся к детям-сиротам или лишенных родительской опеки могут получить в первую очередь жилье и материальную помощь на его обустройство при достижении совершеннолетия.
Стоит заметить, что льгот именно на оплату коммунальных услуг для таких лиц не предусмотрено. Субсидии предоставляются по обычным условиям.
Кому выплачивают 100% больничного
Независимо от количества стажа, 100% от средней заработной платы, выплачивается лицам, которые пострадали из-за несчастного случая на производстве, или получил заболевание, в результате профессиональной деятельности.
Также 100% больничного выплачивают:
- донорам, которые имеют право на такую льготу;
- лицу, которое является официальным сиделкой ребенка до 14 лет, имеющего болезнь, вследствие аварии на ЧАЭС;
- людям, которые относятся к 1 – 3 категориям лиц, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС;
- ветеранам войны;
- членам семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
- украинцам, пострадавших в результате участия в Революции Достоинства.