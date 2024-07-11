Чи мають інваліди 3 групи пільги на комунальні послуги
Особи з такою групою інвалідності мають право на обладнання різноманітними пристосуваннями житла, де вони проживають.
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А от діти, які належать до дітей-сиріт або ж позбавлених батьківського піклування можуть отримати в першу чергу житло та матеріальну допомогу на його облаштування при досягненні повноліття.
Варто зауважити, що пільг саме на сплату комунальних послуг для таких осіб не передбачено. Субсидії надаються за звичайними умовами.
Кому виплачують 100% лікарняного
Незалежно від кількості стажу, 100% від середньої заробітної плати, виплачується особам, які постраждали через нещасний випадок на виробництві, або отримав захворювання, внаслідок професійної діяльності.
Також 100% лікарняного виплачують:
- донорам, які мають право на таку пільгу;
- особі, яка є офіційним доглядальником дитини до 14 років, що має хворобу, внаслідок аварії на ЧАЕС;
- людям, які відносяться до 1 – 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- ветеранам війни;
- членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- українцям, що постраждали внаслідок участі у Революції Гідності.