Какие налоги в Украине могут вырасти

Как стало известно, правительство готовит новый законопроект о повышении налогов, что приведет к увеличению бюджетных поступлений на 140 миллионов гривен. Среди основных изменений стоит отметить увеличение военного сбора с 1,5% до 5% и введение налога на газированные напитки.

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Также главные изменения налогов, которые предлагает Кабмин являются следующими: