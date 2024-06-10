Кабмін розглядає варіант підвищення податків, але ставки ще невідомі

У Кабміні розглядають можливість підвищення ПДВ та військового збору, попри те, що це призведе до зростання цін. Але наразі невідомо, якими будуть ставки ПДВ та військового збору.

Що буде з податками

Про можливе підвищення податків заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, хоча рішення складне для економіки, недостатнє фінансування армії має ще більш фатальні наслідки.

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Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради України Це також погане рішення з тих, що в нас є на столі. Воно погане для економіки. Тут нема про що сперечатися. Особливо для економіки в цей період, коли потенціал для її відновлення слабкий. Але, коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати.

За його словами, це рішення критично важливе у сьогоднішній ситуації. Він також наголосив на необхідності заходів з детінізації та підвищення ефективності військових видатків і контролю за їх витрачанням.

Бо якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї — росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми, щоб цього не допустити, все ж таки підвищимо податки, і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди,

– пояснює Гетманцев.

Що буде з відшкодуванням ПДВ

Гетманцев також прокоментував процес відшкодування ПДВ, зазначивши, що він відбувається ритмічно та у повному обсязі. За його словами, у травні 2024 року було відшкодовано 12 мільярдів гривень без жодних затримок.

Чи відбудеться реформування відшкодування ПДВ, залежить від пропозицій Кабміну, яких наразі немає. Гетманцев зазначив, що не бачить потенціалу для таких змін.

Він також додав, що інсайди про зростання ПДВ та військового збору, які поширилися в ЗМІ, не були спростовані Мінфіном.

Гетманцев підкреслив, що без змін основних бюджетоутворювальних податків неможливо зібрати необхідну суму в 5 мільярдів доларів, а потреби є ще більшими. Пропозиції, підготовлені Мінфіном у лютому цього року на 40 мільярдів гривень, є недостатніми.