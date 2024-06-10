Что будет с налогами

О возможном повышении налогов заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, хотя решение сложное для экономики, недостаточное финансирование армии имеет еще более фатальные последствия.

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Даниил Гетманцев Председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Это также плохое решение из тех, что у нас есть на столе. Оно плохое для экономики. Здесь не о чем спорить. Особенно для экономики в этот период, когда потенциал для ее восстановления слабый. Но, когда мы выбираем между жизнью и деньгами, то, бесспорно, мы выбираем жизнь. Поэтому мы вынуждены будем, наверное, это решение принимать.

По его словам, это решение критически важно в сегодняшней ситуации. Он также отметил необходимость мер по детенизации и повышения эффективности военных расходов и контроля за их расходованием.

Потому что если не будет чем финансировать армию, не будет снарядов, не будет оружия - россияне будут под нашей столицей, например. Или мы, чтобы этого не допустить, все же повысим налоги, и так все вместе за свой счет профинансируем эти снаряды,

– объясняет Гетманцев.

Что будет с возмещением НДС

Гетманцев также прокомментировал процесс возмещения НДС, отметив, что он происходит ритмично и в полном объеме. По его словам, в мае 2024 года было возмещено 12 миллиардов гривен без задержек.

Заметьте! Состоится ли реформирование возмещения НДС, зависит от предложений Кабмина, которых пока нет. Гетманцев отметил, что не видит потенциала для таких изменений.

Он также добавил, что инсайды о росте НДС и военного сбора, которые распространились в СМИ, не были опровергнуты Минфином.

Важно! Гетманцев подчеркнул, что без изменений основных бюджетообразующих налогов невозможно собрать необходимую сумму в 5 миллиардов долларов, а потребности еще больше. Предложения, подготовленные Минфином в феврале этого года на 40 миллиардов гривен, являются недостаточными.