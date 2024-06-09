Евробизнес против Китая

Европейские компании активно работают над уменьшением зависимости от Китая. Решение Брюсселя ударит по их планах и объемах сбыта, однако в целом они поддерживают это решение.

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ЕС не нравятся субсидии, которые Китай выделяет собственному бизнесу, особенно производителям электрокаров. Когда расследование завершится, Еврокомиссия обнародует пошлины на электромобили из Китая.

Впрочем, речь идет об абсолютно всех линейках товаров, от техники и электроники до детских игрушек.

Уменьшение зависимости от Китая сейчас главная тенденция,

– заявил Ричард Лауб, гендир компании Dragon Sourcing из Бельгии.

Альтернативные варианты

Многие компании диверсифицируют риски и уже начали работать с другими представителями Азии. Например, компании, которые занимаются текстилем, уже активно работают с Индией, Бангладешем и Вьетнамом.

Они готовы ждать дольше и больше тратить на логистику, лишь бы не быть зависимыми от Пекина.