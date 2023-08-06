Впродовж тривалого часу в Україні говорили про зарплатну дискримінацію між чоловіками та жінками. Впродовж останніх років різниця скоротилася, але її наявність досі не подолана.

В уряді хочуть подолати зарплатну дискримінацію в Україні, адже це питання не лише елементарної справедливості, а й зростання економіки. Отримати позитивний ефект від змін планують до 2030 року.

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Яке рішення знайшли у Мінекономіки

Міністерство економіки вже активно працює над тим, щоб подолати гендерний розрив в оплаті праці. Очікується, що це вдасться зробити до зазначеного терміну.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, позитивна динаміка зрушень є, але поки що її недостатньо.

В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні 7 років – ще у 2015 році він складав 26%,

– розповіла вона.

Перше, що потрібно зробити – це вдосконалити законодавство. Зокрема, йдеться про осучаснення трудового законодавства та прийняття закону "Про працю". Зокрема, найперше йдеться про принцип однакової оплати праці для чоловіків та жінок за однакову роботу чи працю рівної цінності.

Також уряд хоче скасувати поділ на батьків-жінок та батьків-чоловіків. Для реалізації цієї ідеї потрібно розвинути систему державних та приватних дитячих садочків. На думку урядовців, це дозволить жінкам і працювати, і займатися вихованням дітей одночасно.

Уряд сподівається, що реформа сприятиме поверненню українок, які виїхали за кордон, та дасть новий поштовх для нашої економіки.