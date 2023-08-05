Можливо, що відключення світла стануться ще до настання зими. Причина – спроба українців врятуватися від неймовірної спеки.

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Чому в Україні можуть вимикати світло

Як наголосили фахівці, енергосистема безпечно працює лише в тому випадку, якщо є баланс у формулі "споживання = виробництво". Оскільки синоптики спрогнозували на вихідні шалену спеку, українці почали активніше використовувати кондиціонери та вентилятори.

Це автоматично означає, що електростанціям потрібно збільшувати потужність виробництва. На жаль, після атак російських окупантів зробити це не так легко.

Як допомогти енергосистемі України

Очевидно, що на відміну від побутових споживачів, підприємці не можуть відмовитися від приладів охолодження. Комфорт гостей – один з головних факторів, а робота бізнесу у цей складний час серед пріоритетів.

Енергетики просять у пікові години – з 16:00 до 23:00 – по можливості замінити кондиціонер на економічний вентилятор. Також просять не охолоджувати приміщення нижче 23 градусів. Якщо йдеться про використання потужних електроприладів, то краще чергувати їх роботу з кондиціонерами.