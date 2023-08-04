Агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло рішення розірвати усі договори з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" щодо управління мережею АЗС Glusco. "Нафтогаз" не лише не впорався із завданням, а й намагався це приховати.

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Чому АРМА вирішило забрати в "Нафтогазу" управління Glusco

Як повідомили у відомстві, "Нафтогаз" впродовж року надав неправдиву інформацію про доходи від автозаправок та нафтобаз. Загалом під управлінням компанії було 68 АЗС, але у звітах йшлося про доходи лише від 27 з них.

Окрім того, з'ясувалося, що "Нафтогаз" отримував доходи не за пальне, а за здачу нерухомості в оренду. Тобто, держава недоотримала величезні кошти у бюджет.

"Нафтогаз" керував цією мережею АЗС понад рік, але зумів принести у державний бюджет лише 1,5 мільйона гривень. Наступного управителя активами повинен визначити уряд. АРМА попросилио визначити його у найкоротший термін, аби уникнути перебоїв у роботі АЗС.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що АЗС російської "Татнафти" передадуть в управління "Укрнафті".