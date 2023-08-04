Агентство по розыску и менеджменту активов приняло решение расторгнуть все договоры с ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" по управлению сетью АЗС Glusco. "Нефтегаз" не только не справился с задачей, но и пытался это скрыть.

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Почему АРМА решило забрать у "Нафтогаза" управление Glusco

Как сообщили в ведомстве, "Нафтогаз" в течение года предоставил ложную информацию о доходах от автозаправок и нефтебаз. В общей сложности под управлением компании было 68 АЗС, но в отчетах речь шла о доходах только от 27 из них.

Кроме того, выяснилось, что "Нефтегаз" получал доходы не за горючее, а за сдачу недвижимости в аренду. То есть государство недополучило огромные средства в бюджет.

"Нафтогаз" управлял этой сетью АЗС больше года, но сумел принести в государственный бюджет всего 1,5 миллиона гривен. Следующего управляющего активами должно определить правительство. АРМА попросили определить его в кратчайшие сроки, чтобы избежать перебоев в работе АЗС.

Напомним, ранее звучала информация, что АЗС российской "Татнефти" передадут в управление "Укрнефти".