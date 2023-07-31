Агентство по розыску и менеджменту Активов нашло способ применить арестованные активы российской "Татнефти". Речь идет о минимум 100 АЗС на территории Украины.

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"Укрнафта" получит в управление сотню АЗС

Глава АРМА Елена Дума выступила с инициативой по передаче активов "Татнефти" в управление "Укрнефти". Арестованные активы находятся в Харьковской и Полтавской областях.

Украинцы могут сообщать о российских активах за границей и способствовать их аресту. Как это сделать – читайте тут.

Для того чтобы передать АЗС "Укрнафте", нужна специальная процедура на основе распоряжения правительства. Задача государства не только передать арестованные АЗС, но и обеспечить эффективное управление ими, чтобы в бюджет пополнялся должным образом.

К сожалению, мной уже выявлены признаки неэффективного управления крупным арестованным бизнесом, что может привести к значительным потерям для бюджета страны. Сейчас АРМА проверяет такие кейсы и будет предпринимать необходимые шаги для предотвращения подобных сценариев.

– пообещала Дума.

Она также подчеркнула, что государство не может получать низкие доходы от управления нефтяными активами. По предварительной информации, речь может идти об АЗС Glusco, ведь АРМА получило информацию о ненадлежащем исполнении "Нафтогазом" условий договора.