Украина активно взаимодействует с союзниками для поиска и ареста имущества россиян, поддерживающих войну против Украины. Вступить в этот процесс теперь могут и обычные граждане.

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Портал для данных об активах россиян

В Украине начал работать портал Task Force. С его помощью украинцы могут сообщать правоохранителям о российских активах за границей.

После получения данных правоохранители будут взаимодействовать с партнерами с тем, чтобы активы упомянутых россиян конфисковали. Планируется, что средства из этих активов станут компенсацией пострадавшим от войны украинцам, а также на восстановление Украины.

Если у вас есть информация об имуществе людей, причастных к войне, следует подать ее на портале. Например, речь может идти о:

квартиры в Великобритании;

имения в США, Канаде и других странах;

золотые слитки в Швейцарии,

яхты, зашвартованные в странах ЕС.

Сообщения на портале можно подавать анонимно, так что вам ничего не будет угрожать. Опция доступна на трех языках: украинском, английском и русском.