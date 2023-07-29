Україна активно взаємодіє із союзниками для пошуку та арешту майна росіян, які підтримують війну проти України. Долучитися до цього процесу тепер можуть і звичайні громадяни.
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Портал для даних про активи росіян
В Україні почав працювати портал Task Force. З його допомогою українці можуть повідомляти правоохоронців про російські активи за кордоном.
Після отримання даних правоохоронці будуть взаємодіяти з партнерами для того, аби активи згаданих росіян конфіскували. Планується, що кошти з цих активів стануть компенсацією українцям, які постраждали від війни, а також на відбудову України.
Якщо ви маєте інформацію про майно людей, які причетні до війни, варто подати її на порталі. Наприклад, мова може йти про:
- квартири у Великобританії;
- маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах;
- золоті злитки у Швейцарії,
- яхти, зашвартовані у країнах ЄС.
Повідомлення на порталі можна подавати анонімно, тож вам нічого не загрожуватиме. Опція доступна трьома мовами: українською, англійською та російською.