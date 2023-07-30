Укртелеком обнародовал уровень доходов в 2023 году. Дела компании довольно неплохие, но она понесла большие убытки из-за оккупированных территорий.

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Сколько удалось заработать Укртелекому

Как сообщается в отчете компании, первое полугодие 2023 года принесло компании доход в размере 2,5 миллиарда гривен. Сумма налогов составила 750 миллионов гривен.

EBITDA превысило 700 миллионов гривен. Рентабельность по этому же показателю составила 27,8%.

Укртелеком сообщил, что сумел увеличить базу подключенных по оптике клиентов на 10%. Теперь у компании 320 тысяч таких абонентов. Также Укртелеком построил 2023 километра волоконно-оптических линий.

По состоянию на начало июля оптику от Укртелекома было 1700 образовательных и 1280 медицинских учреждений, а еще – 550 территориальных общин. Коммерческая аренда имущества принесла компании доход в размере 230 миллионов гривен.

Вместе с тем убытки Укртелекома от войны составляют 2,8 миллиарда гривен. Причины – обесценивание операционных активов, разрушение от действий российских войск зданий, оборудования и прочего.