Как известно, представители лоукостера Ryanair уже были в Украине и договаривались о возвращении на наш рынок. Крупнейшая авиакомпания Европы дала хороший положительный сигнал, но возобновления полетов придется подождать.

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Когда украинское небо будет безопасным – ответ ВСУ

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, не стоит ждать возвращения гражданских полетов как минимум до конца года. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает повсюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", мы все тоже знаем,

– сказал он.

Игнат добавил, что авиационное сообщение для Украины нужно как внутри государства, так и с другими странами. И то, что некоторые компании уже планируют свое возвращение в наши аэропорты, четкий маркер того, что мир верит в победу Украины и видит успехи ВСУ.

Также он подчеркнул, что страхование – один из обязательных процессов гражданских авиаперелетов. Украина находится в состоянии войны, поэтому вряд ли найдется компания, готовая подписаться под документом о страховании пассажиров и самолетов на нашей территории.