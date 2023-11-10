Війна в Нагірному Карабаху: чому Росія може залишитися без коньяку

Російські ЗМІ повідомили про нестачу сировини для виробництва коньяку. До цього часу 70% необхідного дистиляту постачалося з Вірменії.

Дефіцит сировини

Зміни у відносинах між Росією та Вірменією призвели до погіршення ситуації з постачанням дистиляту, необхідного для виробництва коньяку. До цього, Вірменія була постачальником 70% сировини.

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Є дефіцит, причому серйозний. Досі основним постачальником коньячного дистиляту була Вірменія, але зараз постачання сировини з республіки до Росії скоротилося,

– стверджують учасники ринку.

Для уникнення можливої нестачі продукції коньяку, Російський "Союзконьяк" вирішив запропонувати владі спростити процес ввезення сировини з Грузії.

Що вплинуло на відносини між Вірменією та Росією

Війна в Нагірному Карабаху призвела до охолодження відносин між Вірменією та Росією. Нагадаємо, конфлікт завершився перемогою Азербайджану, внаслідок чого невизнана вірменська республіка припинила своє існування, а контроль над регіоном повністю перейшов під управління Азербайджану

Пошук альтернативних постачань

Поточна ситуація передбачає жорсткий контроль за сировиною з Грузії. Керівництво "Союзконьяку" вказує на те, що раніше грузинська сировина ввозилася до Росії під виглядом продукції з Вірменії та Казахстану, які були основними постачальниками коньячного дистиляту.

Наразі, лист із пропозицією щодо спрощення експорту продукції із Грузії було відправлено до Міністерства Фінансів Росії.

Думка експертів

Спрощення постачання з Грузії може і не розвʼязати проблему дефіциту сировини. Залежність Росії від імпортного дистиляту для коньяку у будь-якому випадку збережеться.