Новий вихід гігантів з Росії

Впродовж жовтня 2023 року 12 великим компаніям вдалося покинути російський ринок. Серед них є й відомі гравці зі світовим ім'ям.

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Перша компанія, яка привертає увагу – Google. Технологічний гігант припинив діяльність в Росії вже давно, проте нарешті банкрутство його дочірньої компанії визнано судом.

Також у жовтні російський ринок покинули ASBIS, Carlsberg, Decathlon, Ensto, Viterra, Ingka, Legrand, Sulzer, VEON, Xerox, KONE. Відтак, вже західних 296 компаній та корпорацій покинули російський ринок після початку повномасштабного вторгення.

Важливо! Росіяни у спробі зупинити вихід західного бізнесу знецінюють вартість його активів, змушують платити шалений податок від угоди в разі продажу, а тепер хочуть заборонити виводити гроші у доларах та євро.

Також стало відомо, що один із найбільших промислових концернів Німеччини ThyssenKrupp вирішив схитрувати та продовжити працювати у Росії. Місцеві компанії навіть не змінили своїх власників, а просто були перейменовані, тобто йдеться про спроби приховати зв'язки з материнською компанією.

Станом на сьогодні 1215 компаній вже заявили про намір покинути Росію та згорнули усі операції. Ще 552 компанії зупинили інвестиції в російські підрозділи та продовжують вичікувати. Ще 1503 бізнесів продовжують працювати у Росії, ніби нічого не трапилося, а це близько половини від загальної кількості.