Чергові відмовки від Raiffeisen Bank International

Раніше Raiffeisen Bank International розповідав, що активно працює над відокремленням свого російського бізнесу від основного підрозділу. Втім, менеджмент банку просто говорив те, що від нього хотіли почути.

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Тепер виконавчий директор банку Йоганн Штробль заявляє, що доведеться відступити від попередніх прогнозів, і вихід з Росії до кінця 2023 року дуже малоймовірний.

Ми бачимо цю можливість через продаж, але в Росії закони постійно змінюються. Нам вдалося досягнути прогресу щодо певних планів, але вихід з Росії є дуже складним,

– сказав він.

Цікаво, що за підсумками перших 9 місяців 2023 року 45% прибутку RBI отримав саме від російського підрозділу. Втім, скористатися цими грошима банку не вдасться, адже вони перебувають під санкціями.

Йоганн Штробль періодично виходить в інфополе із заявами про складність виходу з російського ринку. Втім, із провадженням успішної фінансової діяльності в австрійського банку жодних труднощів не виникає.