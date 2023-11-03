Очередные отговорки от Raiffeisen Bank International

Ранее Raiffeisen Bank International рассказывал, что активно работает над отделением своего российского бизнеса от основного подразделения. Впрочем, менеджмент банка просто говорил о том, что от него хотели услышать.

Интересно Россия национализировала "Конти-Рус" группы Ахметова и признала его владельцев "экстремистами"

Теперь исполнительный директор банка Йоганн Штробль заявляет, что придется отступить от предыдущих прогнозов, и выход из России до конца 2023 года очень маловероятен.

Мы видим эту возможность через продажу, но в России законы постоянно меняются. Нам удалось достичь прогресса по определенным планам, но выход из России очень сложный,

– сказал он.

Интересно, что по итогам первых 9 месяцев 2023 года 45% прибыли RBI получил именно от российского подразделения. Впрочем, воспользоваться этими деньгами банку не удастся, они ведь находятся под санкциями.

Иоганн Штробль периодически выходит в инфополе с заявлениями о сложности выхода с российского рынка. Впрочем, с осуществлением успешной финансовой деятельности у австрийского банка никаких проблем не возникает.