Россияне национализировали "Конти-Рус"
Генпрокуратура России требовала, чтобы владельцы предприятия были признаны "экстремистами", а акции "Конти-Рус" были переданы в доход государства. Суд удовлетворил это ходатайство, а его решение должно быть исполнено немедленно, хотя апелляция возможна.
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В Генпрокуратуре якобы заявили, что сотрудники ведомства установили "объединение лиц" в котором находятся ответчики.
В эту группу лиц вошли:
- украинский бизнесмен Ринат Ахметов;
- бывший вице-премьер Украины Борис Колесников;
- бизнесмен Сергей Кий;
- родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева;
- целая группа оффшорных компаний.
По мнению прокуратуры, эти лица имеют выраженные антироссийские интересы и поддерживают "геноцид" населения непризнанных ЛНР и ДНР, поскольку финансируют ВСУ.
Также суд обязал юрлиц и дальше выполнять договоры и производить обязательные выплаты.
Американское правительство внесло в черный список российские компании
США собирается выдвинуть новый блок санкций против России, в том числе против ряда ее компаний. Первым в списке будет конструктор Захаров, который был одним из создавших БПЛА "Ланцет".
США вводят массивные санкции против России. Очень приятно, что после длительного сотрудничества группы Макфола-Ермака с нашими партнерами усиливаются ограничения против участвующих компаний, связанных с ВПК России, в частности, в разработке БПЛА "Ланцет". Значительное количество этих компаний было в нашем отчете по российским БПЛА и их компонентам, предоставленном партнерам.
Компании, против которой вводятся санкции:
- "Spel LLC";
- "Aeroscan Limited Liability";
- "STC Orion LLC";
- "Mvizion LLC";
- "Hartis DV LLC";
- "ZALA Aero Group";
- "OOO OMP";
- "ID Solution LLC".
Также в список войдут организации, ставшие посредниками и позволившие россиянам обходить санкции. К ним относятся:
- научно-технический центр "Газпром-нефти";
- "Абсолют банк";
- "Почта банк";
- "Арктик СПГ";
- "СПБ Биржа";
- организация "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР);
- "Хоум Кредит";
- "Российский стандарт".