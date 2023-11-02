Какие санкции вводятся против России
Андрей Ермак сообщил о намерениях США ввести новый блок санкций против России, сообщает 24 канал. Политик говорит, что это решение – результат плодотворного сотрудничества американской и украинской групп.
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США вводят массивные санкции против России. Очень приятно, что после длительного сотрудничества группы Макфола-Ермака с нашими партнерами усиливаются ограничения против участвующих компаний, связанных с ВПК России, в частности, в разработке БПЛА "Ланцет". Значительное количество этих компаний было в нашем отчете по российским БПЛА и их компонентам, предоставленном партнерам.
Ермак отметил, что известный российский конструктор Захаров, который был одним из создавших БПЛА "Ланцет", является первым претендентом на попадание в санкционный список. Ограничения будут введены не только против ученого, но и всей его семьи.
Кроме Захарова, в список попали более 30 физлиц и почти 200 юрлиц. Речь идет о российском заместителе министра энергетики России – Анастасии Бондаренко, а также министрах промышленности и торговли России – Викторе Евтухове и Алексее Беспрозванных.
Компании, против которой вводятся санкции:
- "Spel LLC";
- "Aeroscan Limited Liability";
- "STC Orion LLC";
- "Mvizion LLC";
- "Hartis DV LLC";
- "ZALA Aero Group";
- "OOO OMP";
- "ID Solution LLC".
Все эти компании соединены с русским ВКП. Однако это далеко не весь список, ведь санкции будут касаться и тех организаций, которые стали посредниками и позволили россиянам обойти санкции. В частности это:
- научно-технический центр "Газпром-нефти";
- "Абсолют банк";
- "Почта банк";
- "Арктик СПГ";
- "СПБ Биржа";
- организация "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР);
- "Хоум Кредит";
- "Российский стандарт".