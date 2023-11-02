Які санкції вводяться проти Росії
Андрій Єрмак повідомив про наміри США ввести новий блок санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал. Політик каже, що це рішення – результат плідної співпраці американської та української груп.
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США запроваджують потужні санкції проти Росії. Дуже приємно, що після тривалої співпраці групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами посилюються обмеження проти компаній, пов‘язаних з ВПК Ррсії, які беруть участь, зокрема, у розробці БПЛА "Ланцет". Значна кількість цих компаній була у нашому звіті щодо російських БПЛА та їх компонентів, наданому партнерам.
Єрмак зазначив, що відомий російський конструктор Захаров, який був одним з тих, хто створював БПЛА "Ланцет", є першим претендентом на потрапляння у санкційний список. Обмеження будуть введенні не тільки проти науковця, а й усієї його родини.
Окрім Захарова, до списку потрапили більш як 30 фізосіб і майже 200 юросіб. Йдеться про російського заступника міністра енергетики Росії – Анастасію Бондаренко, а також міністрів промисловості та торгівлі Росії – Віктора Євтухова та Олексія Безпрозванних.
Компанії, проти якої вводяться санкції:
- "Spel LLC";
- "Aeroscan Limited Liability";
- "STC Orion LLC";
- "Mvizion LLC";
- "Hartis DV LLC";
- "ZALA Aero Group";
- "OOO OMP";
- "ID Solution LLC".
Усі ці компанії пов'язані з російським ВКП. Однак, це далеко не увесь список, адже санкції стосуватимуться і тих організацій, які стали посередниками і дозволили росіянам обійти санкції. Зокрема це:
- науково-технічний центр "Газпром-нафти";
- "Абсолют банк";
- "Пошта банк";
- "Арктик СПГ";
- "СПБ Біржа";
- організація "Всеросійський банк розвитку регіонів" (ВБРР);
- "Хоум Кредит";
- "Російський стандарт".