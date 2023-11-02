Які санкції вводяться проти Росії

Андрій Єрмак повідомив про наміри США ввести новий блок санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал. Політик каже, що це рішення – результат плідної співпраці американської та української груп.

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Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України

США запроваджують потужні санкції проти Росії. Дуже приємно, що після тривалої співпраці групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами посилюються обмеження проти компаній, пов‘язаних з ВПК Ррсії, які беруть участь, зокрема, у розробці БПЛА "Ланцет". Значна кількість цих компаній була у нашому звіті щодо російських БПЛА та їх компонентів, наданому партнерам.

Єрмак зазначив, що відомий російський конструктор Захаров, який був одним з тих, хто створював БПЛА "Ланцет", є першим претендентом на потрапляння у санкційний список. Обмеження будуть введенні не тільки проти науковця, а й усієї його родини.

Окрім Захарова, до списку потрапили більш як 30 фізосіб і майже 200 юросіб. Йдеться про російського заступника міністра енергетики Росії – Анастасію Бондаренко, а також міністрів промисловості та торгівлі Росії – Віктора Євтухова та Олексія Безпрозванних.

Компанії, проти якої вводяться санкції:

  • "Spel LLC";
  • "Aeroscan Limited Liability";
  • "STC Orion LLC";
  • "Mvizion LLC";
  • "Hartis DV LLC";
  • "ZALA Aero Group";
  • "OOO OMP";
  • "ID Solution LLC".

Усі ці компанії пов'язані з російським ВКП. Однак, це далеко не увесь список, адже санкції стосуватимуться і тих організацій, які стали посередниками і дозволили росіянам обійти санкції. Зокрема це:

  • науково-технічний центр "Газпром-нафти";
  • "Абсолют банк";
  • "Пошта банк";
  • "Арктик СПГ";
  • "СПБ Біржа";
  • організація "Всеросійський банк розвитку регіонів" (ВБРР);
  • "Хоум Кредит";
  • "Російський стандарт".