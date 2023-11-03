Росіяни націоналізували "Конті-Рус"
Генпрокуратури Росії вимагала, аби власники підприємства були визнані "екстремістами", а акції "Конті-Рус" були передані у дохід держави. Суд задовольнив це клопотання, а його рішення має бути виконане негайно, хоча апеляція можлива.
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У Генпрокуратурі ніби-то заявили, що співробітники відомства встановили "об'єднання осіб" у якому перебувають відповідачі.
До цієї групи осіб увійшли:
- український бізнесмен Рінат Ахметов;
- колишній віцепрем'єр України Борис Колесніков;
- бізнесмен Сергій Кій;
- родичі покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева;
- ціла група офшорних компаній.
На думку прокуратури, вказані особи мають виражені антиросійські інтереси та підтримують "геноцид" населення невизнаних ЛНР та ДНР, бо фінансують ЗСУ.
Також суд зобов'язав юросіб й надалі виконувати договори та робити обов'язкові виплати.
Американський уряд вніс у чорний список російські компанії
США збирається висунути новий блок санкцій проти Росії, зокрема проти низки її компаній. Першою у списку буде конструктор Захаров, який був одним з тих, хто створював БПЛА "Ланцет".
США запроваджують потужні санкції проти Росії. Дуже приємно, що після тривалої співпраці групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами посилюються обмеження проти компаній, пов‘язаних з ВПК Ррсії, які беруть участь, зокрема, у розробці БПЛА "Ланцет". Значна кількість цих компаній була у нашому звіті щодо російських БПЛА та їх компонентів, наданому партнерам.
Компанії, проти якої вводяться санкції:
- "Spel LLC";
- "Aeroscan Limited Liability";
- "STC Orion LLC";
- "Mvizion LLC";
- "Hartis DV LLC";
- "ZALA Aero Group";
- "OOO OMP";
- "ID Solution LLC".
Також до списку увійдуть організації, які стали посередниками і дозволили росіянам обходити санкції. До них належать:
- науково-технічний центр "Газпром-нафти";
- "Абсолют банк";
- "Пошта банк";
- "Арктик СПГ";
- "СПБ Біржа";
- організація "Всеросійський банк розвитку регіонів" (ВБРР);
- "Хоум Кредит";
- "Російський стандарт".