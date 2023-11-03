Росіяни націоналізували "Конті-Рус"

Генпрокуратури Росії вимагала, аби власники підприємства були визнані "екстремістами", а акції "Конті-Рус" були передані у дохід держави. Суд задовольнив це клопотання, а його рішення має бути виконане негайно, хоча апеляція можлива.

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У Генпрокуратурі ніби-то заявили, що співробітники відомства встановили "об'єднання осіб" у якому перебувають відповідачі.

До цієї групи осіб увійшли:

  • український бізнесмен Рінат Ахметов;
  • колишній віцепрем'єр України Борис Колесніков;
  • бізнесмен Сергій Кій;
  • родичі покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева;
  • ціла група офшорних компаній.

На думку прокуратури, вказані особи мають виражені антиросійські інтереси та підтримують "геноцид" населення невизнаних ЛНР та ДНР, бо фінансують ЗСУ.

Також суд зобов'язав юросіб й надалі виконувати договори та робити обов'язкові виплати.

Американський уряд вніс у чорний список російські компанії

США збирається висунути новий блок санкцій проти Росії, зокрема проти низки її компаній. Першою у списку буде конструктор Захаров, який був одним з тих, хто створював БПЛА "Ланцет".

Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України

США запроваджують потужні санкції проти Росії. Дуже приємно, що після тривалої співпраці групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами посилюються обмеження проти компаній, пов‘язаних з ВПК Ррсії, які беруть участь, зокрема, у розробці БПЛА "Ланцет". Значна кількість цих компаній була у нашому звіті щодо російських БПЛА та їх компонентів, наданому партнерам.

Компанії, проти якої вводяться санкції:

  • "Spel LLC";
  • "Aeroscan Limited Liability";
  • "STC Orion LLC";
  • "Mvizion LLC";
  • "Hartis DV LLC";
  • "ZALA Aero Group";
  • "OOO OMP";
  • "ID Solution LLC".

Також до списку увійдуть організації, які стали посередниками і дозволили росіянам обходити санкції. До них належать:

  • науково-технічний центр "Газпром-нафти";
  • "Абсолют банк";
  • "Пошта банк";
  • "Арктик СПГ";
  • "СПБ Біржа";
  • організація "Всеросійський банк розвитку регіонів" (ВБРР);
  • "Хоум Кредит";
  • "Російський стандарт".