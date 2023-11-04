Новый выход гигантов из России

В течение октября 2023 12 крупным компаниям удалось покинуть российский рынок. Среди них есть и известные игроки с мировым именем.

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Первая компания, привлекающая внимание – Google. Технологический гигант прекратил деятельность в России уже давно, однако наконец-то банкротство его дочерней компании признано судом.

Также в октябре российский рынок покинули ASBIS, Carlsberg, Decathlon, Ensto, Viterra, Ingka, Legrand, Sulzer, VEON, Xerox, KONE. Следовательно, уже западные 296 компаний и корпораций покинули российский рынок после начала полномасштабного вторжения.

Важно! Россияне в попытке остановить выход западного бизнеса обесценивают стоимость его активов, заставляют платить безумный налог от сделки в случае продажи, а теперь хотят запретить выводить деньги в долларах и евро.

Также стало известно, что один из крупнейших промышленных концернов Германии ThyssenKrupp решил схитрить и продолжить работу в России. Местные компании даже не сменили своих владельцев, а просто были переименованы, то есть речь идет о попытках скрыть связи с материнской компанией.

По состоянию на сегодняшний день 1215 компаний уже заявили о намерении покинуть Россию и свернули все операции. Еще 552 компании остановили инвестиции в российские подразделения и продолжают выжидать. Еще 1503 бизнеса продолжают работать в России, как ни в чем не бывало, а это около половины от общего количества.