Контроль за індустрією азартних ігор можуть передати у нові руки. Ймовірно, ліцензуванням бізнесу буде займатися Мінцифри.

Зміна правил на ринку азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації запропонувало комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ліквідувати КРАІЛ (Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей). Депутати підтримали цю ідею міністерства, до Верховної Ради вже передали законопроєкт № 9256.

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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, після ліквідації регулятора видачу ліцензій на азартні ігри повинні взагалі автоматизувати.

Це важливий антикорупційний законопроєкт. Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник — усе буде автоматично і за чіткими критеріями,

– запевняє Федоров.

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Ідею про ліквідацію КРАІЛ Мінцифри запропонувало парламенту ще влітку минулого року. Уряд погодився на цей крок, що викликало обурення голови КРАІЛ Івана Рудого. На його думку, усі зміни – "це чинні норми законодавства", тобто йдеться не про зміни, а про передачу контролю. Однак комітет Верховної Ради підтримав Михайла Федорова.