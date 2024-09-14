Більш як мільярд: який прибуток lifecell у першому півріччі 2024 року

Мобільний оператор lifecell показав фінансові показники за підсумками першого півріччя 2024 року. Справи компанії наразі йдуть цілком добре.

lifecell збільшив прибуток

Прибуток компанії lifecell у січні-червні 2024 року склав 1,12 мільярда гривень. Це на 7,6% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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Особливо успішним був другий квартал. Аналітики компанії підрахували, що прибуток в цей період зріс до 630 мільйонів гривень.

Що кажуть інші показники

Звичайна діяльність принесла компанії 6,34 мільярда гривень, показник виріс на 13,3%. Прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації (EBITDA) склав 3,47 мільярда гривень.

Мобільний оператор збільшив капітальні інвестиції до 2,14 мільярда гривень. Що стосується активних абонентів, то їх в перші 6 місяців 2024 року було 9,8 мільйона. Минулого року в цей самий період їх було 8,6 мільйона, тобто показник виріс на 14%.