Що зміниться для Lifecell

Як повідомляє компанія Turkcell, вартість купівлі-продажу оцінюється у щонайменше 524,3 мільйона доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Міжнародною фінансовою корпорацією нададуть кредити на загальну суму 435 мільйонів доларів.

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Майбутня інтеграція надасть можливість платформі обʼєднати мобільний звʼязок, фіксований звʼязок і платне телебачення в одному сервісі. Очікується, що нова платформа залучить приблизно 10 мільйонів мобільних користувачів та понад 4 мільйони абонентів фіксованої мережі.