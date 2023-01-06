Маск, Безос чи Цукерберг: хто втратив найбільше статків за 2022 рік

У 2022 році мільярдери втрачали рекордні статки. Найбільше втратив за рік власник Twitter та Tesla Ілон Маск – 125 мільярдів доларів.

У Forbes порахували, що за рік Ілон Маск, Джеф Безос, Марк Цукерберг, Пейдж та Брінк разом втратили 378 мільярдів доларів. Найбільше статки у 2022 році скоротились у Маска, а от один зі співзасновників Google Сергій Бринк втратив лише 45 мільярдів.

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Маск очолив антирейтинг

Ілон Маск за 2022 рік вставив за рік рекордні 125 мільярдів доларів. Переважно статки мільярдера скоротились через падіння акцій Tesla та через купівлю соціальної мережі Twitter, констатують у Forbes.

Акції Tesla за 2022 рік, які складають основу капіталу мільярдера, впали на 65%.

Більша частина падіння відбулася після анонсу Маском покупки Twitter, пише Forbes.

Скільки втратили інші мільярдери

Джеф Безос

На кінець 2022 року статки Маска оцінювалися в 147 мільярдів доларів, проте вже 3 січня вони опустилися до 137 мільярдів доларів, а зараз складають 140,5 мільярдів доларів.

Засновнику Amazon за 2022 рік він втратив 85 мільярди доларів. Це сталось теж через зниження акцій його компанії, що складає більшу частину капіталу. Так акцій IT-гіганта Amazon знизилися на 50%.

Зниження котирувань Amazon виявилося на 17 процентних пунктів гіршим за падіння біржі Nasdaq, орієнтованої на технологічну галузь.

Марк Цукерберг

Програміст та мільярдер Цукерберг за рік втратив 77 мільярдів доларів. Вартість акцій заснованої ним Meta за рік впала на 64% на тлі сумнівів інвесторів щодо планів компанії сфокусуватися на створенні метавсесвіту.

Статки співзасновників Google

Закривають антирейтинг Forbes засновники Google – Пейдж та Брін. Статки Пейджа за рік скоротилися на 46 мільярдів доларів, капітал Бріна — на 45 мільярдів доларів.

Акції їхньої компанії, відомої тепер як Alphabet, з кінця 2021 року впали на 39% за загальним зниженням IT-ринку.