Маск шукає мільярд на свій стартап з розвитку штучного інтелекту xAI

Ілон Маск не збирається стояти осторонь гонки штучних інтелектів. Він вже активно працює над тим, аби позмагатися з гігантами у цій сфері.

Найбагатша людина світу шукає інвесторів

Ілон Маск хоче запустити стартап xAI для участі у гонці штучних інтелектів. Мультимільярдер планує залучити від інвесторів 1 мільярд доларів.

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Про це вдалося дізнатися завдяки звітним документам, які компанії мусять подавати регуляторам. xAI вже вдалося зібрати 135 мільйонів доларів, але наразі імена інвесторів, які першими повірили в успіх компанії, не називаються.

Через xAI Ілон Маск хоче нав'язати конкуренцію OpenAI, одним із співзасновників якого він був. У 2018 році йому довелося покинути компанію, аби не виникало конфлікту інтересів з Tesla, але зараз мільярдер готовий повертатися у найбільш інноваційну сферу сьогодення. Окрім того, він вважає, що OpenAI тепер повністю контролює Microsoft, тому на ринку для балансу потрібні й інші сильні гравці.

Ілон Маск не втомлюється наголошувати на небезпеці швидкого розвитку штучного інтелекту. Мільярдер також долучився до групи активістів, які намагаються заборонити навчання надзвичайно потужних моделей.

Поки що у портфоліо xAI лише один продукт – чат-бот Grok, який навчають на даних із соціальної мережі Х. Компанія описує його як ШІ, який має "частку дотепності та бунтарський характер".