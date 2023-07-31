Єврокомісія розслідує роботу Microsoft: у чому підозрюють технологічного гіганта

Європейська комісія підозрює Microsoft у порушенні правил конкуренції. Відповідне розслідування вже набирає обертів.

Технологічне дітище Білла Гейтса ризикує втрапити у гучний скандал в Європі. Компанію підозрюють у серйозному порушенні на ринку ЄС.

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Як Microsoft нарвався на слідство Єврокомісії

Компанія Microsoft об'єднала інструмент для відеоконференцій Teams з додатками Office 365 та Microsoft 365. На думку Єврокомісії, це могло серйозно порушити правила конкуренції на ринку ЄС.

На думку європейських чиновників, гігант може просто зловживати домінуванням на ринку програмного забезпечення. Обмеження конкуренції для продуктів спілкування та співпраці на ринку ЄС у його безпосередніх інтересах, і виглядає так, що Microsoft вирішив їх задовольнити.

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Ще кілька років тому Slack Technologies скаржилася на Microsoft через незаконну прив'язку Teams до програм з підвищення продуктивності. Також у ЄС вірять, що гігант може примусово просувати Teams, залишаючи клієнтів без вибору через включення цього додатка до пакетів Office.

Microsoft вже поінформований про початок розслідування, але наразі коментарів з цього приводу офіс компанії не давав.