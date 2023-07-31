Технологическое детище Билла Гейтса рискует поразить громкий скандал в Европе. Компания подозревается в серьезном нарушении на рынке ЕС.

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Как Microsoft нарвался на следствие Еврокомиссии

Компания Microsoft объединила инструмент для видеоконференций Teams с приложениями Office 365 и Microsoft 365. По мнению Еврокомиссии, это могло серьезно нарушить правила конкуренции на рынке ЕС.

По мнению европейских чиновников, гигант может попросту злоупотреблять доминированием на рынке программного обеспечения. Ограничение конкуренции для продуктов общения и сотрудничества на рынке ЕС в его непосредственных интересах и выглядит так, что Microsoft решил их удовлетворить.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Еще несколько лет назад Slack Technologies жаловалась на Microsoft из-за незаконной привязки Teams к программам по повышению производительности. Также в ЕС верят, что гигант может принудительно продвигать Teams, оставляя клиентов без выбора из-за включения этого приложения в пакеты Office.

Microsoft уже проинформирован о начале расследования, но комментариев по этому поводу офис компании не давал.