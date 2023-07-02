І один у полі воїн: як самотужки створити стартап та продати за 50 мільйонів доларів

Стартап зазвичай вважають поєднанням вдалої ідеї та командної роботи. Але якщо ресурсів на команду немає – інколи можна впоратися і самотужки.

Якщо у вас є гарна ідея та можливості її реалізувати, не обов'язково шукати однодумців та залучати сторонні інвестиції. Принаймні, французу Жан-Ніколя Мастіну вдалося досягнути успіху самотужки.

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Створити стартап та продати за 50 мільйонів

Французький розробник створив ігровий стартап Wargraphs. У його портфоліо – програма Porofessor для League of Legends та аналітичні інструменти для Legends of Runeterra та Teamfight Tactics.

Цікаво, що у стартапі працює лише одна людина, але йому вдалося досягнути колосального успіху. Наприклад, Porofessor має 10 мільйонів завантажень та 1,25 мільйона активних користувачів на день.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Шведська компанія MOBA Networks була вражена успіхами стартапу та вирішила викласти за нього 54 мільйони доларів. Жан-Ніколя Мастін погодився на продаж та його умови – половину суми одразу та другу половину після досягнення результатів зростання.

Цікаво, що Wargraphs був прибутковим з першого ж дня свого існування, а доходи за минулий фінансовий рік склали 12,3 мільйона євро.